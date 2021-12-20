 GoBlackKnights - 2021 Behind Enemy Lines (Opponent Preview): Missouri - (Bowl Game)
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2021 Behind Enemy Lines (Opponent Preview): Missouri - (Bowl Game)

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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Missouri Tigers head coach Eli Drinkwitz runs on the field with players against the South Carolina Gamecocks before the game
Missouri Tigers head coach Eli Drinkwitz runs on the field with players against the South Carolina Gamecocks before the game (Denny Medley-USA TODAY Sports)
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