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3-Star LB expresses high interest in Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
There will be a mountain of big recruiting news heading into the busy month of June, especially with the upcoming Knights on the Hudson event, in conjunction with the recruiting norm that the Army ...
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