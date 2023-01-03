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{{ timeAgo('2023-01-03 18:05:53 -0600') }} football Edit

All-American Bowl Day 1: Team West OL vs. DL

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Watch the best reps from the offensive and defensive linemen in one-on-ones from day one of practice at the All-American Bowl in San Antonio.

Featured prospects:
Tyson Ruffins
Keldric Faulk
Yhonzae Pierre
Tomarrion Parker
Shamurod Umarov
Joshua Bates
Princewill Umanmielen

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