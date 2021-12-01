 GoBlackKnights - Army and NIKE Team up for 2021 Army-Navy Uniform
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Army and NIKE Team up for 2021 Army-Navy Uniform

GoBlackKnights.com
Courtesy of Army West Point Athletic Communications

Army and Nike team up for the 2021 Army-Navy uniform to honor the soldiers of the U.S. Army Special Forces Command.

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