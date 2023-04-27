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Army Football 2023 NFL Draft, Free Agent Signings Tracker

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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GoBlackKnights.com Staff
Two-Time Army Football Captain & Safety, Marquel Broughton
Two-Time Army Football Captain & Safety, Marquel Broughton (Danny Wild - USA TODAY Sports)

The 2023 NFL Draft is being held from Thursday-Saturday, April 27th-29th in Kansas City, MO.

There are a few former Army football players that are hoping to hear their names called at some point in the draft. If they don't, there are still other opportunities to make it to the league with the first being signing as an undrafted free agent.

See which Black Knights are available for the draft below. These are the players who went through Army’s Pro Day in March.

Keep this page handy as this is where any updates will be posted with notes under the table.

Army Football 2023 NFL Draft
Player Draft (Rd/Pick) Team UDFA

Andre Carter, OLB

Marquel Broughton, Safety

Kwabena Bonsu, DL

Isaiah Morris, CB

Maurice Bellan, RB

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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