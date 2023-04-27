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football
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Army Football 2023 NFL Draft, Free Agent Signings Tracker
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
Two-Time Army Football Captain & Safety, Marquel Broughton (Danny Wild - USA TODAY Sports)
The 2023 NFL Draft is being held from Thursday-Saturday, April 27th-29th in Kansas City, MO.
There are a few former Army football players that are hoping to hear their names called at some point in the draft. If they don't, there are still other opportunities to make it to the league with the first being signing as an undrafted free agent.
See which Black Knights are available for the draft below. These are the players who went through Army’s Pro Day in March.
Keep this page handy as this is where any updates will be posted with notes under the table.
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Army Football 2023 NFL Draft
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