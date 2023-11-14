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Army Football HC Jeff Monken previews Coastal Carolina game

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GoBlackKnights.com Staff

Army Head Coach Jeff Monken talks with the media today ahead of the Black Knights’ matchup versus visiting Coastal Carolina this upcoming Saturday afternoon at Michie Stadium.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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