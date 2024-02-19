You may not be a fan of college football recruiting, but know this ... recruiting is one of the cornerstones of the success of the Army football program.
As such, recruiting is a non-stop function and there aren't many places in the country that do it at the level Army West Point does it for some very obvious reasons.
Keeping up with the Black Knights’ recruiting efforts is a full-time job and no one does it better than GoBlackKnights.com in keeping you up to date with “The Inside Stuff”, the Army football recruiting notebook on Rivals.com.
Army Head Coach Jeff Monken and his staff have put the finishing touches on the 2024 recruiting class via Early National Signing Day (December) and the final NSD (February).
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Now our recruiting attention attention moves to the 2025 prospects. Part of the jump-start process was the Black Knights hosting their first Junior Day and almost daily GBK presents a new prospect and/or updates one of the top-ranked 2025 recruits.
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