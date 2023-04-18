PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-04-18 07:39:45 -0500') }}
football
Edit
Army Post-Spring Practice (4/17) video interview with RB Miles Stewart
Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
As pointed out back on March 7th by GBK Sr. Writer & Analyst Gordon Larson 'In the Looking Forward 2023 Series - Army Running Backs', rising Junior Miles Stewart made his collegiate debut in 2022, appearing in 9 games with 2 starts and 134 snaps at slotback.
He carried the ball 6 times for 29 yards and no receptions last year, but at 5-10 and 201 pounds, he has the size to compete for either the RB position or a WR spot in the lineup.
After yesterday’s Army practice, GBK’s Joe Iacono had his one-on-one interview with Stewart.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWxlcyBTdGV3YXJ0IGhpdCB0aGUgR0FTIG9uIFNhdHVyZGF5LiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29Bcm15P3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29Bcm15PC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSTBTOUpKQ3Y5SyI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0kwUzlKSkN2OUs8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXJteSBGb290YmFsbCAo
QEFybXlXUF9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Bcm15V1BfRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE2NDgwNjY2OTc3MTcyNDgwMDI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMTcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**
• Why GoBlackKnights.com?
• Like us on Facebook
• Follow us on Twitter!
• WATCH the latest videos from GoBlackKnights.com and subscribe to our YouTube channel
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MDIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FybXkucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL2FybXktcG9zdC1zcHJpbmctcHJhY3RpY2UtNC0xNy12aWRlby1pbnRl
cnZpZXctd2l0aC1yYi1taWxlcy1zdGV3YXJ0IgogIH0pOwogIChmdW5jdGlv
bigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2Ny
aXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNj
cmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhl
IGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZl
IHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1n
LmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRC
ZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0Pgog
IDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9w
P2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFybXkucml2YWxz
LmNvbSUyRm5ld3MlMkZhcm15LXBvc3Qtc3ByaW5nLXByYWN0aWNlLTQtMTct
dmlkZW8taW50ZXJ2aWV3LXdpdGgtcmItbWlsZXMtc3Rld2FydCZjNT0xMTk3
Nzk4OTAyJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4K
PCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==