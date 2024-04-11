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Athlete Stroman Bridges announces his commitment to Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
The Black Knights added their 2nd commitment in two days from prospects who attended last Saturday’s Junior Day.Wednesday it was safety prospect Jaden Dabbs and yesterday afternoon, athlete Stroman...
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