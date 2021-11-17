 GoBlackKnights - Behind Enemy Lines: 2021 Opponent Preview: UMass - (Game #10)
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Behind Enemy Lines: 2021 Opponent Preview: UMass - (Game #10)

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest!
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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Minutemen running back Ellis Merriweather (7) leads his team onto the field before their game against Marshall
Minutemen running back Ellis Merriweather (7) leads his team onto the field before their game against Marshall (Ben Queen-USA TODAY Sports)
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