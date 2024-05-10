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Black Knights have the attention of 2025 LB prospect Brayden Knox
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Linebacker prospect Brayden Knox enters the month of May with several offers ranging from I have Army West Point, Fordham, Dartmouth, Tulsa, and others.The 6-foot-3, 230-pounder is out of Putnam Ci...
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