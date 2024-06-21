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DB Landin Hoeppner makes it official and it’s Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
The Black Knights continue their run of quality defensive players for their 2025 recruiting class, as safety prospect Landin Hoeppner commits to the Army staff.The 6-foot-0, 185-pounder extended hi...
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