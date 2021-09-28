 GoBlackKnights - GBK: 2021 Opponent Preview: Ball State - (Game #5)
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GBK: 2021 Opponent Preview: Ball State - (Game #5)

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest!
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Joe Iacono
GBK Writer
Ball State Cardinals quarterback Drew Plitt (9) throws a pass during the first quarter against the Penn State Nittany Lions
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