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GBK: Army's National Signing Day (2/1/23) Photo Gallery

RB commit Myles Arterberry and his parents
RB commit Myles Arterberry and his parents
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst

Yesterday’s National Signing Day for the Army Black Knights surely met the definition of “All Day Long” and counting. Meaning, there is still some unfinished business that could take us into Friday or even this upcoming weekend.

But in the meantime, GBK was able to gather the NSD moments for many of the 2023 Army comments who were signing for the 2nd half of NSD (2/1). Needless to say, the following gallery photos have been submitted courtesy of the players and/or families themselves.

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