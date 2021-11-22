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GBK Monday Morning Quarterback: Army-UMass- Sponsored by Crown Plaza

Army Football Game Day Experience Means The Crowne Plaza
Army Football Game Day Experience Means The Crowne Plaza
Gordon Larson
GBK Sr. Writer & Analyst
Slotback Tyrell Robinson (#21) showing off his speed
Slotback Tyrell Robinson (#21) showing off his speed (USA TODAY Sports - Danny Wild)
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