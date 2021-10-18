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GBK Monday Morning Quarterback: Army-Wisconsin- Sponsored by Crown Plaza

GBK & Crown Plaza (Suffern, NY) Ultimate Army Football Experience
GBK & Crown Plaza (Suffern, NY) Ultimate Army Football Experience
Gordon Larson
GBK Sr. Writer
Starting QB Tyhier Tyler in action against the Badgers’ defense on Saturday
Starting QB Tyhier Tyler in action against the Badgers’ defense on Saturday (Danny Wild - USA TODAY Sports)
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