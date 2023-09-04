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GBK Photo Gallery: Army vs ULM

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GoBlackKnights.com Staff

Scenes from the sidelines in Army’s week one loss to the University of Louisiana-Monroe Warhawks at Malone Stadium in Monroe, Louisiana. The Warhawks used a 4th rally to come away with a 17-13 victory over the Army Black Knights.

Photo Credit: Diana Cantey/GBK


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