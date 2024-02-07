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GBK Photo Gallery: National Signing Day (2/7)

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst

As we stated during the Early Signing Period and it has flowed to this day, the 2024 Black Knights recruiting class is very solid …

... As such and from all of the prospects that make up the 2024 recruiting class, and as the evening continues, we looking forward to all of today's signees making it official and GBK will continue to update this Photo Gallery as the prospects officially sign.

As they say ... "a picture is worth a thousand words."


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