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GBK Post-Game Video Recap (Army-Coastal Carolina) with Joe Iacono

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GoBlackKnights.com Staff

As GBK’s A.M. Allan stated following Army’s win over visiting Coastal Carolina, our typical Saturday post-game recap will take the scenic route and you are getting it today.

Needless to say, delay does not mean denial and it doesn’t lose any of its flavors as GBK Analyst, Joe Iacono brings you his recap and summary of Saturday’s contest.


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