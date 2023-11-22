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Get Army Football Gear Ready as Army-Navy Go Head-to-Head on Dec. 9th.

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GoBlackKnights.com Staff

Yes, the Army apparel is here, as the 2023 Army-Navy Game to honor the soldiers of the 3rd Infantry Division.

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