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HC Jeff Monken Weekly Presser as Army prepares for Holy Cross

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GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
Army Head Coach Jeff Monken
Army Head Coach Jeff Monken (Army West Point Athletics)

The Black Knights are coming off their biggest win this season, as the team shut down 17th-ranked academy rival, Air Force, 23-3 this past Saturday.

With that contest in the rearview mirror, Army returns home to Michie Stadium and looks to continue the momentum as they host Holy Cross.

Army Head Coach Jeff Monken met with the media today to discuss his team, along with Saturday's opponent.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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