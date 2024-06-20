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Inside The Banks: First Official Visit Weekend On Tap!
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
This weekend marks the first time and only time that the Black Knights’ coaching staff will host class of 2025 prospects on Official Visits and Army Football has a list of quality targets coming to...
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