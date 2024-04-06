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Junior Day Visit: 3-Star prospect Buddy Collins high on Army
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Rivals 3-Star cornerback recruit Buddy Collins was one of the top prospects on the campus of West Point for Saturday’s Junior Day for the Army Black Knights. The product of Georgetown, Kentucky mad...
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