Just In Case You Missed It: 2023 Class Ready To Report:
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
We have said it over and over again and that is that we project this 2023 Army Black Knights recruiting class to be a very group of future Black Knights.
Of course, only time will tell, but what do know for sure is that this group is working diligently to prepare for their upcoming summer arrival to the United States Military Academy at West Point.
But just in case you missed our series on "Ready To Report" ... let's take a look
#ICYMI
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