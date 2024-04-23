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LB Jake Starcevic details Army West Point commitment
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
All-State Linebacker Jake Starcevic had two offers that came from Army West Point and the University of North Dakota, although he was also hearing from Minnesota, Kansas State, Michigan State, NDSU...
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