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Looking Ahead: First 2025 Junior Day for Army Football

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A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst

Army Football is scheduled to host a long list of recruits on February 3rd for the program's first Junior Day event of the 2025 recruiting cycle.

With that being said, GoBlackKnights.com will catch up with a few of the top recruits that are scheduled to make the trip to the West Point campus and of course, we will be following up to get their reactions to how things went and more. So stay tuned

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