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Looking Back ... Pre-Spring Break

Spring Ball Is Here & So Is GBK: The Most Comprehensive Coverage Of Army Football
Spring Ball Is Here & So Is GBK: The Most Comprehensive Coverage Of Army Football
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
Army Black Knights Spring Football Camp
Army Black Knights Spring Football Camp (GoBlackKnights.com)

At the academy, Spring Break is in full effect, as the plebe departs for their downtime that started on 3/24, while the upper classes jump-started their break on 3/21.

This also means that the Army Black Knights football program is on sabbatical as well.

So with that, let’s take a look at a few pre-spring break GBK updates and commentary as we prepare ourselves for the return of the team and the close out of spring training camp.

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