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OL Kuol Kuol chimes in on his offer from Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
At 6-foot-6, 255 pounds, Kuol Kuol has plenty of room, along with time to add to his impressive frame.That is exactly what the Army coaching staff is hoping for … meaning a future as a Black Knight...
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