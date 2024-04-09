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OL Maddox Huber recaps visit & talks timetable
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
GoBlackKnights.com caught up with big offensive tackle prospect Maddox Huber following his recent Junior Day visit to Army West Point.to get an update on his recruitment, including interest in the ...
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