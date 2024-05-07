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OL prospect Jake Jakovich chimes in on his offer from Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
The Black Knights continue to source quality offensive line talent and one such player is Jake Jakovich, who currently holds offers from Army, Air Force and Valparaiso.The 6-foot-2, 273-pound offen...
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