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PFF TeamStrat™ Report: Air Force

Bryan Moss • GoBlackKnights
Staff Writer

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GoBlackKnights.com is digging a little deeper into the analytics to take a look at No. 17 Air Force. With the help of PFf and SportSource Analytics, we take a closer look at the Falcons offense.

Army Football
Army vs Air Force (Nigel Amstock / Rivals.com)

OFFENSE

1st & 10 Offense Breakdown (198 Plays) 59.6% Overall Success Rate

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