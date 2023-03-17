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{{ timeAgo('2023-03-17 08:38:24 -0500') }} football Edit

Photo Gallery: Army Black Knights Pro-Day (3/16)

Projected Draft Pick: Army OLB Andre Carter during Thursday Pro-Day at West Point
Projected Draft Pick: Army OLB Andre Carter during Thursday Pro-Day at West Point (Matt Faulkner)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Here's a small photo gallery from some of the top prospects participating in Army's Football Pro Day 2023.



Teams listed more than once equal that many scouts in attendance, which netted out to 27 Teams and 30 Scouts.

• 49ers

• Bears

• Bengals

• Broncos

• Browns

• Bucs

• Cardinals

• Chargers

• Chiefs

• Colts

• Commanders

• Dolphins

• Eagles

• Falcons

• Giants

• Giants

• Giants

• Giants

• Jets

• Lions

• Packers

• Panthers

• Patriots

• Raiders

• Ravens

• Seahawks

• Steelers

• Texans

• Titans

• Vikings


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