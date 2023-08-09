News More News
ago football Edit

Post-Practice Interview (8/8) with DC Nate Woody & OC Drew Thatcher

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Army Defensive Coordinator Nate Woody
Army Defensive Coordinator Nate Woody (Danny Wild - USA TODAY Sports)

On Tuesday, the Black Knights completed their 6th practice of Fall Camp, but it was their first full-contact practice as they prepare for Saturday’s Rookie and Veteran Scrimmage.

Following yesterday’s practice, GBK’s Joe Iacono had an opportunity to engage with Army coordinators, Nate Woody and Drew Thatcher.

Let’s take a look …

Army Defensive Coordinator Nate Woody

Army Offensive Coordinator Drew Thatcher

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram!

WATCH the latest videos from GoBlackKnights.com and subscribe to our YouTube channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}