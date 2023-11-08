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Post-Practice interview with Army Offensive Coordinator Drew Thatcher

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

Army first-year Offensive Coordinator Drew Thatcher talked with the media after Tuesday’s practice and days ahead of the Black Knights matchup at home versus Holy Cross this upcoming Saturday afternoon.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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