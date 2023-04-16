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Post-Spring Practice (4/15) GBK Video Interview with Co-OC Matt Drinkall

Co-OC Matt Drinkall
Co-OC Matt Drinkall (Danny Wild - USA TODAY Sports)
Joe Iacono
GBK Analyst & Writer

GBK continues pressing ahead and bringing the Army fans inside spring practice, as the Black Knights are heading into the final phase with the Black & Gold Spring Game right around the corner (4/21).

Yesterday, after Army practice/scrimmage, GBK’s Joe Iacono had his one-on-one interview with Co-OC Matt Drinkall.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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