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Post-Spring Practice (#6): Interview with OL Jordyn “Boobie” Law

Junior OL Jordyn “Boobie” Law (#77)
Junior OL Jordyn “Boobie” Law (#77) (Danny Wild - USA TODAY Sports)
Joe Iacono
GBK Analyst & Writer

On Saturday, Black Knights recorded practice session No. 6, as the team was full gear for the 2nd day in a row, as spring camp continues to flourish.

GBK’s Joe Iacono was able to catch up with two seasoned Black Knights in running back Tyson Riley and offensive lineman Jordyn “Boobie” Law for some post-practice chatter and insight.

We’ve already shared the one-on-one with Riley, now let’s hear from the product of Nashville, TN, Boobie Law.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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