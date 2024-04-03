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QB Theophilus Setzer excited by offer from the Black Knights
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Quarterback Theophilus Setzer picked up an offer from the Army Black Knights of West Point on March 12th and it was difficult for the signal caller to hold back his excitement.“Coach (Danny) Verpae...
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