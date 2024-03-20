PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Riddick twins chime in on Junior Day visit to Army West Point
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
On Saturday, Army held their first scrimmage of the spring, combined with the staff hosting several key prospects that included twin brothers Lorenzo and Alonzo RiddickThe brothers are from Long Is...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MDIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FybXkucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL3JpZGRpY2stdHdpbnMtY2hpbWUtaW4tb24tanVuaW9yLWRheS12aXNp
dC10by1hcm15LXdlc3QtcG9pbnQiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewog
ICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwg
ZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0Iilb
MF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdy
ZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxh
c3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4
L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShz
LCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZj
Mj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYXJteS5yaXZhbHMuY29tJTJG
bmV3cyUyRnJpZGRpY2stdHdpbnMtY2hpbWUtaW4tb24tanVuaW9yLWRheS12
aXNpdC10by1hcm15LXdlc3QtcG9pbnQmYzU9MTE5Nzc5ODkwMiZjdj0yLjAm
Y2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNj
b3JlIFRhZyAtLT4KCgo=