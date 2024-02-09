PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Subscribe To GBK On YouTube!
Charles Grevious
•
GoBlackKnights
Publisher
GBK strives to provide Army fans with the most up-to-date and in-depth information on Army athletics, with an emphasis on Army Football. The good, the bad, and the triumphant, we cover it all with real insight at GBK
CLICK HERE
OR
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdWJzY3JpYmUgVG8gR0JLIE9uIFlvdVR1YmUhPGJyPjxicj5HQksg
c3RyaXZlcyB0byBwcm92aWRlIEFybXkgZmFucyB3aXRoIHRoZSBtb3N0IHVw
LXRvLWRhdGUgYW5kIGluLWRlcHRoIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIEFybXkgYXRo
bGV0aWNzLCB3aXRoIGFuIGVtcGhhc2lzIG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Bcm15Rm9vdGJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBcm15Rm9vdGJhbGw8L2E+LiBUaGUg
Z29vZCwgdGhlIGJhZCwgYW5kIHRoZSB0cml1bXBoYW50LCB3ZSBjb3ZlciBp
dCBhbGwgd2l0aCByZWFsIGluc2lnaHQgYXQgR0JLPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvLzZKZWJPNHJnbHAiPmh0dHBzOi8vdC5jby82SmViTzRyZ2xwPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVHJrRjZyVERHbiI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL1Rya0Y2clRER248L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgI0dvQmxhY2tLbmln
aHRzIChAZ29ibGFja2tuaWdodHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vZ29ibGFja2tuaWdodHMvc3RhdHVzLzE3NTU3MzI1MjEzNTI4NjM5
Mjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgOCwgMjAyNDwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**
• Why GoBlackKnights.com?
• Like us on Facebook
• Follow us on Twitter!
• WATCH the latest videos from GoBlackKnights.com and subscribe to our YouTube channel
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjEx
OTc3OTg5MDIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FybXkucml2YWxzLmNvbS9u
ZXdzL3N1YnNjcmliZS10by1nYmstb24teW91dHViZS0iCiAgfSk7CiAgKGZ1
bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50
KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFt
ZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGlu
ZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlz
IGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9z
LnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmlu
c2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3Jp
cHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2gu
Y29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYXJteS5y
aXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnN1YnNjcmliZS10by1nYmstb24teW91dHVi
ZS0mYzU9MTE5Nzc5ODkwMiZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwv
bm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=