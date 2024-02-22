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TBT: GBK Celebrating Black History Month

Tracey Lloyd (Class of 2003) at the gravesite honoring Emily Perez’s legacy
Tracey Lloyd (Class of 2003) at the gravesite honoring Emily Perez’s legacy
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

As do so many, along with Army West Point Athletics, here at GoBlackKnights.com, we also pay tribute to the celebration of Black History Month.

We have many historic moments that we could point to just under the banner of our GBK coverage, but we take this time to have a TBT moment to symbolize our tribute, albeit it is not just monthly recognition … but ongoing.

CLICK HERE: My weekend at the Academy: Contributing Writer, Tracey Lloyd, Class of 2003

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