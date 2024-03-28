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TBT: GBK Video Interview & Coverage
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
Over the years, we have had some interesting, insightful and even fun-hearted GBK interviews and coverage.
So let’s have a TBT moment as we post some of what we believe to be some of the GBK video interviews that truly caught the attention of the Army fan base.
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GBK Sideline-Reporter Maddy Daugherty Interviews Chief of Staff, General Mark Milley
Exclusive One-On-One: Army Head Coach Jeff Monken joins GBK’s Joe Iacono (3-15-23)
Army West Point Football Summer Camp (7-28-18)
Post-Game (Army-UTSA) Presser with Head Coach Jeff Monken (9/15/23)
The Journey & Countdown To Army-Navy: From The Parents Perspective with GBK Joe Iacono (11/27/23)
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