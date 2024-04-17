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Top 2025 Army Football Prospects Chime In
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Over the past couple of weeks, there have been a number of top Army football targets who have made their college decision and landed elsewhere.For example, you have Asher Wasserman (Duke), Matt Haw...
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