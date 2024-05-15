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Top Tier DB Thomas Young pulls down Army offer
A.M. Allan
Sr. Recruiting Analyst
Talented safety prospect Thomas Young currently holds offers from Army, Auburn, Navy, and UConn as he chimed in on his offer from the Black Knights. Said the 5-foot-11, 185-pounder out of Orlando C...
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