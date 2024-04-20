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Will WR Onosa’i Salanoa visit Army West Point?
A.M. Allan
GBK Sr. Recruiting Analyst
Wide Receiver Onosa’i Salanoa currently has offers from Army West Point, Washington State, and Air Force … as the 5-foot-10, 180-pounder shared with GoBlackKnights.com that he is evaluating his rec...
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