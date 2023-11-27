Advertisement
News More News
ago football Edit

You Tell Us: Best Win & Worst Loss of the 2023 Season!

LAST DAY - 75% Off Black Friday Annual Subscription GBK Promo - RIVALS2023
LAST DAY - 75% Off Black Friday Annual Subscription GBK Promo - RIVALS2023
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

The best win may be pretty straightforward to most, but then again, there’s still December 9th versus Navy and even then, it may be based on the team you love to hate more than anything in this world.

The worst loss is truly up for debate based for the 2023 football campaign.

You tell us the season's best win and worst loss and why you feel that way.

• Lost to LA Monre 17-13

Win over Delaware St. 57-0

Win over UTSA 37-29

• Lost to Syracuse 29-16

• Lost to Boston College 27-24

• Lost to Troy 19-0

• Lost to LSU 62-0

• Lost to UMass 21-14

Win over Air Force 23-3

Win over Holy Cross 17-14

Win over Coastal Carolina 28-21

Upcoming Game (12/9) vs. Navy

Join the Discussion


**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram!

WATCH the latest videos from GoBlackKnights.com and subscribe to our YouTube channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement