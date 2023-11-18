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Army football announces 33 Senior Day participants

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GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff
Senior and Captain, OLB Jimmy Ciarlo
Senior and Captain, OLB Jimmy Ciarlo (Danny Wild -USA TODAY Sports)

When Army takes the field this afternoon against Coastal Carolina, it will be the final time suiting up in Michie Stadium for a number of Black Knights.

The program announced the 33 athletes that will be participating in Senior Day. Here is the full list below:

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GBK’s Top Moments for the 2023 Army Football Senior Class (11/17)

PLAYERS:

SAM BARCZAK (#62/OL)

BILLY BOEHLKE (#19/P)

TYLER BRENNAN (#83/RB)

JAKOBI BUCHANAN (#33/RB)

SHAYNE BUCKINGHAM (#78/OL)

NIKAI BUTLER (#79/OL)

JIMMY CIARLO (#7/OLB)

VESHE DANIYAN (#82/WR)

SIMON DELLINGER (#74/OL)

JACKSON FILIPOWICZ (#68/OL)

ISAIAH FILISI (#90/DL)

QUINDRELIN HAMMONDS (#26/DB)

CONNOR FINUCANE (#60/OL)

CHRIS FREY (#99/DL)

AUSTIN HILL (#52/DL)

CAMERON JONES (#10/DB)

SPENCER JONES (#45/LB)

JOSH LINGENFELTER (#88/TE)

BEAU LOMBARDI (#64/OL)

LEO LOWIN (#31/ILB)

QUINN MARETZKI (#15/K)

AY'JAUN MARSHALL (#3/SB)

COLE McCUTCHEON (#67/LS)

ALEX MEREDITH (#17/QB)

JABARI MOORE (#4/DB)

BO NICHOLAS-PAUL (#2/DB)

CAMDEN O'GARA (#54/ILB)

JACKSON POWELL (#49/OLB)

DARIUS RICHARDSON (#96/DL)

TYSON RILEY (#32/TE)

NATE SMITH (#44/DL)

DAELAN SMITH (#1/DB)

COLE TALLEY (#94/K)

NON-PLAYERS:

REIKAN XJ (SS)

AIDAN GAINES (SS)

WALTER HARRIS III (EM)

DAYTON BAUGH (EM)

TY BRACHE (EM)

MAJOR GREENE (EM)

BRIE HALL (ATM)

REINA MacKENZIE (ATM)

JACKSON EVERETT (VM)

GRAYSON GILDER (VM)

GABRIELLE PACADA (VM)

JONZELL PRUDHOMME (VM)

RYLEE STRAND (VM)

DELSHAWN TRAYLOR (VM)

SS = STUDENT SUPPORT

EM = EQUIPMENT MANAGER

ATM = ATHLETIC TRAINING MANAGER

VM = VIDEO MANAGER

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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