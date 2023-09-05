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GBK Photo Gallery: Army vs ULM - Part II

QB Bryson Daily in action during Saturday's game against ULM
QB Bryson Daily in action during Saturday's game against ULM (Diana Cantey/GoBlackKnights.com)
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GoBlackKnights.com Staff

As we begin to look ahead to Saturday’s upcoming home opener for the Army Black Knights, who will be hosting the Delaware State Hornets, we also close the chapter of Army’s loss to ULM by bringing Part II of the GBK Photo Gallery from that contest.


**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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