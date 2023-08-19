News More News
ago football Edit

GBK Post-Practice (8/19) Video Interview: RB Hayden Reed

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
Joe Iacono
GBK Analyst & Writer
Army Sophomore RB, Hayden Reed in action last season versus Colgate
Army Sophomore RB, Hayden Reed in action last season versus Colgate (Danny Wild - USA TODAY Sports)

On Saturday, the Black Knights logged in their 2nd scrimmage of the fall camp, as the team made another step closer to the 2023 season opener on September 2nd against ULM.

After Saturday’s practice, GBK’s Joe Iacono had an opportunity to chat with sophomore running back Hayden Reed, and coming up next is fellow sophomore Noah Short (wide receiver) … so stay tuned.

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

Why GoBlackKnights.com?

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram!

WATCH the latest videos from GoBlackKnights.com and subscribe to our YouTube channel

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}