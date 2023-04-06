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GBK Video: Army OC Drew Thatcher talks spring ball

Army first year Offensive Coordinator, Drew Thatcher
Army first year Offensive Coordinator, Drew Thatcher (Army West Point Athletic Communications)
GoBlackKnights.com
GoBlackKnights.com Staff

It was back on December 22nd that Army West Point officially named Drew Thatcher as their new offensive coordinator.

Coach Thatcher talked to GBK Publisher Charles Grevious following Wednesday's spring practice (No. 7) of the 2023 pre-season.

Let’s hear what the OC had to say.

SPRING 2023 PRACTICE DATES:

Wed, 3/22

Fri, 3/24

Sat, 3/25

Tues, 3/28

Thurs, 3/30

Sat, 4/1

Mon, 4/3

Wed, 4/5

Sat, 4/8

Tues, 4/11

Thurs, 4/13

Sat, 4/15

Mon, 4/17

Wed, 4/19

Fri, 4/21 (SPRING GAME)


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