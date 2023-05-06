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GBK Video Interview: Where Are They Now? Former Army WR, Aaron Alexander

Don't Be On The Outside Looking In -- Come Inside GBK For The Latest
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Joe Iacono
GBK Analyst & Writer

As An Army Black Knight

Aaron Alexander, all 6-foot-6, 199 pounds of him played in 32 games at Army from 2002 to 2004. The talented receiver caught 137 passes for 1,820 yards and 12 touchdowns.

Wow, it seems like only yesterday that Alexander was part of a very balanced offensive attack with himself at receiver, and quality running backs in the likes of Carlton Jones and Tielor Robinson.

Family Man & Corporate Executive

The Alexander Family
The Alexander Family

Let's come inside for GBK's Joe Iacono's one-on-one with the receiver, Aaron Alexander

**To chat with other Army fans about this article and more, please visit The 12th Knight message board**

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